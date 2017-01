Taxibestuurder 'vuurwapengevaarlijke dief' krijgt forse boete

HARDERWIJK - Een bestuurder van een taxi heeft een forse boete gekregen van de politie. Hij vervoerde een man die veroordeeld is voor meerdere inbraken en vuurwapengevaarlijk is. Omdat de passagier op dat moment niets verkeerd deed, werd hij niet bestraft. Dat meldt wijkagent Jelle van Heerikhuize op Twitter.

Agenten merkten een taxi op die uit de richting van de wijk Drielanden in Harderwijk kwam. In de wagen zaten twee Hagenezen. Volgens de passagier was er sprake van een 'betaalde rit'. De agenten zagen echter dat de taximeter uitstond.

Na controle bleek de passagier in het verleden meerdere inbraken op zijn kerfstok te hebben staan. Ook was hij 'vuurwapengevaarlijk'. Agenten merkten op dat zijn broek onder de grasvlekken zat. Toen ze hem hierop aanspraken, meldde de passagier dat deze vlekken 'gewoon mode' is.

Forse boete

De taxibestuurder kreeg uiteindelijk een forse boete van de politie. Het is namelijk verboden om klanten te vervoeren zonder de taximeter aan te zetten. Of hij nog iets anders strafbaars deed, is niet bekend. De 'vuurwapengevaarlijke' passagier kreeg niets, omdat hem niets strafrechtelijks was te verwijten.

'Ook al klopt z'n verhaal bepaald niet', sluit wijkagent Van Heerikhuize zijn tweets af.