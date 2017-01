Twee autobranden in Arnhem; vier wagens in vlammen opgegaan

Foto: Roland Heitink

ARNHEM - In Arnhem zijn in de nacht van zondag op maandag bij twee branden vier auto's in vlammen opgegaan. De branden vonden plaats in de wijken Elderveld en Presikhaaf.

De eerste brand werd rond 02.00 uur bij Elderveld ontdekt. Twee auto's stonden daar in brand. Ze brandden volledig uit.

Foto: Roland Heitink Enkele uren later vond een tweede brand plaats in de wijk Presikhaaf. Hier vatte een auto vlam. De vlammen sloegen op een gegeven moment over op een busje dat naast de wagen stond. De auto brandde helemaal uit. Het busje liep flinke schade op. Brand(stichting) Hoe de branden zijn ontstaan, is niet bekend. Er vielen voor zover bekend geen gewonden. Afgelopen jaar zijn er tientallen auto's in Arnhem verwoest door branden. In de meeste gevallen bleek brandstichting de oorzaak. Zie ook: Autobranden in Gelderland: ruim 700 meldingen

