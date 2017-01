Pas op! Het kan weer glad zijn

WAGENINGEN - Het kan maandagochtend op sommige plaatsen in Gelderland nog glad zijn. Daarvoor waarschuwt MeteoGroup uit Wageningen.

Het gaat dan vooral om plaatsen waar de temperaturen plaatselijk onder of rond het vriespunt zijn en die wat afgelegen zijn waardoor daar niet gestrooid is. In Gelderland is zondagavond de eerste sneeuw van het jaar gevallen. Op veel plekken bleef een dun laagje liggen.

Later vandaag

Overdag zijn er perioden met zon en slechts een zeer plaatselijk buitje. Bij een zwakke noordwestenwind wordt het maandagmiddag een graad of 5. Komende nacht volgen opklaringen en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt.