Miljoen gewonnen: 'Maar gewoon aan het werk vandaag'

NIJMEGEN - Bijzonder en ook ietwat in shock. Zo voelen Harold en Krista zich. Ze werden zondag in één klap miljonair.

Ze deden mee met een lot bij de Nationale Postcodeloterij. De straatprijs van een miljoen viel op de postcode, Krista was de enige die meespeelde. En dus was de hele prijs voor hen. Wie echter denkt dat het luxeleven nu is begonnen, vergist zich. 'Krista is vrij, maar ik ga morgen gewoon weer aan de slag. We blijven ook gewoon werken hoor. We zijn niet de types om de bank te gaan zitten', aldus Harold.

Toch hebben ze al wel ideeën over wat ze met het geld kunnen doen. 'Dat zullen wel gewoon de leuke dingen worden zoals een vakantie boeken. Verder gaan we rustig kijken wat we ermee kunnen doen', vertelt Harold.