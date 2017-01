Weg gaat twee jaar dicht en hoe moet het verder in Lent? Dit is het nieuws van 2 januari

ARNHEM - Een weg die twee jaar dichtgaat, een portret van een statushouder en hoe moet het verder met de supermarkt in Lent na de brand? Dit is het nieuws van maandag 2 januari.

Twee jaar, maar liefst. Zo lang gaat de weg tussen Barneveld en Voorthuizen, de N805, dicht. De komende jaren wordt er een tunnel aangelegd waardoor Barneveld beter bereikbaar moet worden. De zogenoemde Harselaartunnel vervangt de spoorwegovergang waar het steeds drukker wordt.

Zaher als voorbeeld

Veel gemeenten hebben moeite met het vinden van woonruimte voor statushouders. Het gevolg is dat veel van deze vluchtelingen langer in asielzoekerscentra blijven wonen, waardoor van integratie weinig terecht komt. Bij Zaher gaat het wel goed. Sinds twee jaar verblijft hij in Nederland, inmiddels samen met zijn vrouw en vier kinderen. Zijn nieuwe thuis is de Bommelerwaard. Omroep Gelderland zendt vandaag een portret van Zaher uit.

Wanneer is de supermarkt weer open?

Hoe gaat het verder met de Jan Linders in Lent? De supermarkt raakte oudejaarsavond beschadigd nadat er brand uitbrak. Het is nog onduidelijk of de supermarkt op korte termijn weer open kan. Ook wordt er gesproken over een eventuele noodlocatie.