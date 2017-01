'Twee wolven gezien bij Arnhem'

ARNHEM - Frits de Vries uit Arnhem is er van overtuigd dat hij op nieuwjaarsdag twee wolven heeft gezien op een akker tussen de knooppunten Grijsoord en Arnhem Noord. 'Ik ben natuurliefhebber en speur altijd of er wild langs de snelweg staat.'

In eerste instantie dacht hij dat er reeën op vijftig meter van de snelweg stonden, maar toen hij dichterbij kwam was het volgens hem overduidelijk dat hij met wolven van doen had. 'Ze waren te fors voor herdershonden of husky's', aldus de Vries.

Wolfshond of echte wolf

De Arnhemmer heeft geen foto's van de wolven kunnen maken omdat hij achter het stuur zat. Wel heeft zijn waarneming doorgegeven aan de site Wolven in Nederland.

Volgens Leo Linnartz van die site is het maar de vraag of de Vries echt wolven heeft gezien. Zelfs voor geoefende waarnemers is het vaak niet duidelijk of je met een forse herdershond of wolfshond te maken hebt of met een echte wolf. 'Er worden wel vaker husky's zonder halsband voor wolf aangezien', aldus Linnartz.

Het is overigens niet voor het eerst dat er in Gelderland een wolf gezien is. In 2011 werd er in Duiven voor het eerst sinds honderd jaar een wolf gesignaleerd.

