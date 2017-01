Rijkswaterstaat zet maandagmiddag de pompen aan voor waterpeil Maas-Waalkanaal

NEDERASSELT - Rijkswaterstaat pompt maandagmiddag water vanuit de Maas naar het Maas-Waalkanaal. Daardoor moet aan het einde van de week het waterpeil daar weer op de vereiste hoogte zijn. De verwachting is dat er rond 16.00 uur wordt begonnen met pompen en dat het water dan 1,5 centimeter per uur stijgt.

Eerder was de verwachting dat het scheepvaartverkeer na drie dagen weer deels hervat kon worden, maar die verwachting wordt nu door Rijkswaterstaat bijgesteld. De verwachting is nu dat het waterpeil aan het einde van de week weer hoog genoeg is.

Woonbootbewoners zouden dan op termijn weer kunnen terugkeren naar hun boten. Maar Maurice van de Graef van Rijkswaterstaat kan nog niet zeggen wanneer dat precies zal zijn: 'We houden ook goed in de gaten wat er gebeurt als we het water weer laten stijgen, zodat er door de stijging niet opnieuw schade aan de woonboten ontstaat.'

Woordvoerder Maurice van de Graef van Rijkswaterstaat in gesprek met presentatrice Nieke Hoitink op Radio Gelderland:

Grote pompen

Er worden twee grote pompen geplaatst op een ponton in de oude sluiskolk in Heumen. Door het pompen moet het waterpeil op het Maas-Waalkanaal weer worden verhoogd naar het oorspronkelijke peil van +7.80 m NAP.

Rijkswaterstaat twitterde zondag over de pompen:

Het Maas-Waalkanaal is sinds donderdagavond onbevaarbaar nadat een schip de stuw bij Grave ramde.

Zonsopgang boven de sluis.

De sluis in het Maas-Waalkanaal bij Heumen.

Een kraan komt om pontons in de sluis bij Heumen te plaatsen.

Pontons worden in de sluis gelegd om de waterpompen te dragen.

De waterpompen arriveren.

Brokstukken stuw gezocht

Rijkswaterstaat zoekt maandag met sonarboten op de Maas richting Nijmegen naar afgebroken stukken van de stuw bij Grave. Inspecties in het weekeinde hebben aangetoond dat er waarschijnlijk delen van de stuw op de bodem van de rivier liggen. Pas als die zijn gevonden, kan worden bepaald of zwaarbeschadigde jukken en schuiven van de stuw nog te herstellen zijn, aldus de dienst.

