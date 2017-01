Flink wat proefspelers voor Achilles'29

GROESBEEK - Achilles'29 verwelkomt deze week flink wat proefspelers.

De hekkensluiter van de eerste divisie is naarstig op zoek naar versterkingen. Zo gaat de 25-jarige Antonio Stankov meetrainen. De Macedonische rechtsback speelde eerder voor onder meer MVV en FC Oss. Daarnaast meldt ook Thijs van Hofwegen zich op De Heikant. De middenvelder stond onder contract bij NEC, maar haalde nooit het eerste elftal in een officiële wedstrijd. Ook Mason Robertson komt op proef. Dat is een Amerikaanse aanvaller. En ook de fysiek sterke centrale verdediger Emilio Omam-Biyik uit Kameroen krijgt kans om zich te bewijzen in Groesbeek. Mogelijk komen er nog meer proefspelers bij deze week.

Om ruimte te creëren in de selectie zijn Thijs Hendriks, Migiel Zeller, Brian Boogers (foto) en Simon van Beers uit de selectie gezet. Zij moeten bij Jong Achilles mee gaan trainen. Achilles oefent dinsdag tegen FC Oss en vrijdag tegen FC Emmen, mede ook om de proefspelers aan het werk te zien. De competitie wordt hervat op 13 januari met een thuisduel tegen Fortuna Sittard.

