ARNHEM - Een bejaarde vrouw in Arnhem werd op nieuwjaarsdag opgeschrikt door een brandje op haar balkon.

De bewoonster schakelde de politie in en die constateerde dat het niet om een verdwaalde vuurpijl ging maar om een drone. Het onbemande vliegtuigje was neergestort op het balkon en had daarna blijkbaar vlam gevat.

De politie heeft de drone meegenomen. Ze is op zoek naar de eigenaar.