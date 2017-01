'Alles begon te kraken, te piepen en te bonken', woonboten Nijmegen mogelijk nog weken onbewoonbaar

NIJMEGEN - Bewoners van woonboten aan de Oostkanaaldijk in Nijmegen verwachten dat ze nog wekenlang niet in hun schip kunnen wonen. De boten liggen scheef door het lage waterpeil, dat het gevolg is van een ongeluk op de Maas donderdagavond.

Een schipper ramde donderdag de stuw bij Grave, die zwaar beschadigd raakte. 'Om half vier 's nachts zijn we maar weggegaan, want alles begon te kraken, te piepen en te bonken', vertelt woonbootbewoner Mischa. 'We hebben eerst nog geprobeerd het bed een kwartslag te draaien, zodat we niet over elkaar heen rolden en niet uit bed rolden, maar het is niet bewoonbaar meer.'

Wijsheid achteraf

Ze vragen zich af waarom donderdagavond niet meteen besloten is om de sluis bij Heumen dicht te gooien, zodat het waterpeil niet zo sterk zou dalen. Maar volgens burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, en voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is die wijsheid achteraf te makkelijk. 'Tja, als, als, als... Ik ben er niet bij geweest en de mensen hier ook niet. De eerste aandacht van de hulpdiensten is uitgegaan naar het schip. Een schip met benzeen, nou dan denk je meteen dat er van alles kan gebeuren. Dan kan er zelfs ontploffingsgevaar zijn, dus daar is alle aandacht naartoe gegaan.'

Het kan nog wel weken duren voordat de woonboten weer recht komen te liggen. Dat hangt af van de snelheid waarmee de stuwdeuren bij Grave hersteld kunnen worden. Bruls verwacht dat daar dinsdag meer duidelijkheid over komt.

Total loss

De bewoners hebben voor de komende tijd andere woonruimte gevonden. Ze kunnen nu alleen maar hopen dat het water snel weer stijgt en dat die stijging niet voor meer schade gaat zorgen. De vrees bestaat dat sommige woonboten vast zitten in het slib en vollopen als het water stijgt. Maar eerst willen de bewoners weten of ze ooit nog terug kunnen naar hun boot. Mirko vreest het ergste. 'Ik denk dat het heel, heel heftig kan worden. Dat ik hier niet meer kan wonen. Dat mijn boot, mijn huis, total loss is, ja.'