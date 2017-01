Oldtimer in Zutphen opgeblazen met zwaar vuurwerk

Foto: politie Zutphen

ZUTPHEN - In Zutphen is in de oudejaarsnacht een oldtimer opgeblazen met zwaar vuurwerk. Een andere auto raakte zwaar beschadigd.

De oldtimer, een witte DAF Variomatic, stond geparkeerd aan de Praebsterkamp. Volgens de politie was de klap zo hevig dat alle ruiten eruit vlogen en het dak ontzet raakte. Even verderop, in de Baudartiusstraat, was het die nacht ook raak. Daar werd zwaar vuurwerk tussen de motorkap en voorruit van een geparkeerde auto geplaatst. Resultaat: een ontwrichte motorkap en gebarsten voorruit. Foto: politie Zutphen Volgens de politie hebben beide eigenaren voor duizenden euro's schade. Tips zijn welkom op 0900-8844.