Frans Derks: ongelukkige timing bij uit selectie zetten Hendriks

GROESBEEK - Technisch manager Frans Derks vond het een pijnlijke beslissing om Thijs Hendriks uit de selectie van Achilles'29 te zetten.

De aanvaller kreeg dat op oudejaarsdag te horen. Derks geeft toe dat de timing wel ongelukkig was en vond het een pijnlijke beslissing.

"Het was het slotstuk van een reeks gesprekken. We hadden iedereen toegezegd dat ze voor 1 januari uitsluitsel zouden geven. Maar de timing van een slecht bericht is nooit goed. Ik heb al die successen samen met Thijs meegemaakt, dus dit gaat mij na aan het hart. Alleen, ik moet het belang van Achilles dienen en dat staat voorop."

"Het heeft alles te maken met onze prestaties als Achilles als totaal. Met Thijs Hendriks zijn daar gesprekken over gevoerd. Aan uitingen van Thijs in de media de afgelopen tijd hebben we kunnen zien dat hij de focus niet meer helemaal bij Achilles heeft. Althans dat gevoel hebben wij."

Achilles nam afscheid van Juanito Sequeira en ook drie andere spelers werden net als Hendriks uit de selectie gezet. Dat dient een doel. "We zitten niet te wachten op talenten, maar op spelers die zich op dit niveau bewezen hebben en wat aan de selectie toevoegen. Er komen de komende weken wat spelers op proef. We hopen dat we binnen de beperkte middelen die we hebben toch wat te kunnen doen. We doen er alles aan om ons vege lijf te redden. We weten dat het een minuscule kans is, maar daar ga ik toch voor samen met Achilles."