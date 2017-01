Tientallen autobanden lekgeprikt in Arnhem

Foto: Pixabay

ARNHEM - In de wijk Klarendal in Arnhem zijn in de nieuwjaarsnacht van 32 auto's de banden lekgeprikt. Dat meldt de politie.

Slachtoffers en getuigen worden opgeroepen om te bellen met de politie. Of er al daders in beeld zijn, is niet bekend.