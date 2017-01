Vrouw (73) in tranen om vernielde kerstboom

Foto: Facebook/Van der Have

HUISSEN - 'Je probeert er wat van te maken deze dagen, want ik voel me zo verdomd alleen. En dan pakken ze ook dat nog af', vertelt de 73-jarige mevrouw Van der Have uit Huissen.

Ze is geëmotioneerd, vannacht werd haar kerstboom vernield. De boom staat normaal gesproken in de voortuin, maar nu niet meer. 'Het is verschrikkelijk, het voelt alsof je je gewoon geen gelukkig nieuwjaar gunnen.' Volgens de Huissense zijn het jongeren. 'Die kinderen worden niet opgevoed. En er wordt niks aan gedaan, de politie heb ik niet gezien.' Foto: Tiny van der Have