Cornielje in nieuwjaarsgesprek: 'stemmen in maart belangrijk'

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Commissaris van de Koning Clemens Cornielje hoopt dat veel mensen in maart gaan stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is belangrijk dat mensen gebruik maken van hun stemrecht', zegt Cornielje in een vooruitblik op het komend jaar.

Cornielje wil na de verkiezingen aan het nieuw te vormen kabinet vragen Gelderland ruimte te geven voor vernieuwing op het gebied van duurzaamheid. In de regio Apeldoorn houden bedrijven en scholen zich al volop bezig met cleantech, met duurzaamheid. Dat zou als het aan Cornielje ligt in de toekomst alleen maar meer moeten worden. Apeldoorn als cleantechregio zou dan vergelijkbaar moeten zijn met Foodvalley rond Wageningen en Healthvalley rond Nijmegen.