Sneeuwwitje duikt de dwergen achterna, bibberkoud bij nieuwjaarsduik

ARNHEM - Door de harde wind en de motregen was het bibberkoud, maar dat weerhield veel Gelderlanders er niet van om op de eerste dag van het nieuwe jaar een frisse duik te nemen. Bij de Rijkerswoerdseplassen doken nieuwjaarsdag om 12 uur een paar honderd mensen het water in.

Voorzien van een warme muts renden ze allemaal heel snel het water in en de meesten ook heel snel weer uit. 'Het was wel heel erg koud', zegt een bibberende jongen. 'Spijt heb ik niet, het was wel leuk om even te doen, maar wel heel koud. Ik ga nu snel aankleden en dan thuis onder een warme douche.'

Onder de zwemmers loopt ook sneeuwwitje met haar zeven dwergen. Na heel even het water in te zijn geweest rennen ze er zo hard ze kunnen weer uit. 'Koud', gilt de als Sneeuwwitje verklede dame. 'We doen dit gewoon voor de lol', zegt één van de als dwerg verklede mannen. 'Gezellig met vrienden.'

Op zo'n twintig plekken in Gelderland is er een nieuwjaarsduik georganiseerd.