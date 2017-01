Zoon van Henke Larsson vrijwel zeker naar NEC

NIJMEGEN - NEC lijkt zich te gaan versterken met de Zweed Jordan Larsson. De 19-jarige aanvaller komt over van Helsingborgs IF.

Hij is de zoon van Henrik Larsson, beter bekend als Henke. Die geldt als één van de beste Zweedse voetballers aller tijden. Larsson senior won onder meer de Champions League met Barcelona, blonk uit op WK's en EK's en brak door bij Feyenoord. In die periode werd Jordan ook geboren.

Bij NEC bevestigt niemand de komst van Larsson nog officieel. De Nijmeegse club had behoefte aan aanvallende versterking. De Zweedse jeugdinternational is net als zijn vader een spits, maar kan ook vanaf de rechterflank spelen. Jordan Larsson degradeerde onlangs met Helsingborgs en werd toen op het veld belaagd door hooligans. Die beelden gingen de hele wereld over.