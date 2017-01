Man met luchtbuks in borst geschoten

Archieffoto: politie

BOVEN-LEEUWEN - Een man uit Boven-Leeuwen is zaterdagavond met een luchtbuks in zijn borst geschoten. Hij raakte gewond. Een 64-jarige plaatsgenoot is aangehouden.

Het schietincident gebeurde rond 23.50 uur in de Willebrordusstraat. Volgens de politie kennen de twee elkaar. De verdachte is aangehouden voor zware mishandeling dan wel poging tot doodslag. Het luchtdrukwapen is in beslag genomen. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld en maakt het volgens de politie naar omstandigheden goed.