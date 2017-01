Meer botbreuken dan vuurwerkslachtoffers, vrij rustige jaarwisseling

ARNHEM - De jaarwisseling is relatief rustig verlopen in Gelderland. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Gelderland.

Ede kon bijvoorbeeld rustig ademhalen: geen enkele auto ging in vlammen op. Woordvoerder van de brandweer in Gelderland-Midden Allard Schimmel zegt: 'Voor ons als hulpdiensten is het een rustige jaarwisseling geweest. In de regio (Nijkerk tot Rijnwaarden, red.) heb ik in de avond en nacht 65 buitenbranden geteld.'

'Bedanken'

Maar in Barneveld deed zich wel een vervelend incident voor. Tijdens de surveillance van wijkagent Roy Poortman werd er met nitraatbommen naar hem en zijn collega's gegooid. Hij hield er dove oren aan over. Dat vertelt hij vanmorgen op Facebook. 'Helaas kon ik je door de mist niet zien en persoonlijk bedanken dat mijn gehoor weg was', zo schrijft hij.

Vreugdevuur

In het zuiden van Gelderland moest de Mobiele Eenheid optreden bij een vreugdevuur in Dodewaard. Daar stonden tussen 50 en 70 jongeren bij, die zwaar vuurwerk naar de politie gooiden. De politie probeerde de boel tot bedaren brengen, maar uiteindelijk kwam de ME erbij aan te pas. Een 17-jarige jongen uit Dodewaard werd daarbij aangehouden.

Culemborg

Ondanks een grote politie-inzet gingen in Culemborg en Kerkdriel in het totaal drie auto's in vlammen op. Een buurtwacht van Moslimjongeren in Culemborg kon daar niets aan veranderen.

Voor de rest zijn de hulpdiensten in Gelderland-Zuid vooral bezig geweest met kleine incidenten, zegt burgemeester Bruls van Nijmegen, verantwoordelijk voor de politie-inzet in Gelderland Zuid. Bruls maakt zich wel kwaad over het doelbewust naar binnen gooien van vuurwerk, zoals bij een kinderdagverblijf in Nijmegen. 'Onacceptabel', aldus de Nijmeegse burgemeester.

Minder brandweerinzet

Op de Veluwe en in de Achterhoek is het ook relatief rustig gebleven. De brandweer hoefde daar flink minder ingezet worden dan vorige jaar. Het aantal inzetten daalde van 132 bij de vorige jaarwisseling naar 92. Meestal ging het om buitenbrandjes, maar er brak ook brand uit in een leegstaande boerderij in Doornspijk en in een auto in Gendringen. In Doetinchem kreeg een flat te maken met brand door een kaars in een kerststukje. In de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland moesten 27 mensen naar Eerste Hulp vanwege brandwonden door vuurwerk.

Eerste Hulp

Ziekenhuizen in Gelderland hebben een relatief rustige jaarwisseling gehad. In de Achterhoek viel het grote aantal slachtoffers door de gladheid op: 45 mensen liepen botbreuken op. Ook in Arnhem waren enkele tientallen mensen met gebroken ledematen.