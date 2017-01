Code oranje beeindigd, nog wel plaatselijk glad

WAGENINGEN - Het KNMI gaf eerder code oranje af vanwege ijzel, motsneeuw en bevriezing.

Het kan plaatselijk nog wel verraderlijk glad zijn.

Ook MeteoGroup waarschuwt voor gladheid. 'Vanuit het Noordwesten trekt later vandaag een storing over de provincie', zegt weervrouw Moniek Wulms. 'Op de hoge delen op de Veluwe kan natte sneeuw vallen, maar op andere plekken in Gelderland gaat het regenen, mogelijk op sommige plekken zelfs ijsregenen.'

Moniek Wulms op Radio Gelderland bij André Kuiper:

Op tal van plekken in de provincie is de temperatuur van het wegdek vanavond en vannacht onder nul. Wulms: 'Neerslag bevriest dan. Strooiploegen zullen ongetwijfeld strooien, maar op fietspaden en stoepjes kan het spekglad worden.'

Wulms raadt weggebruikers aan zeer voorzichtig te zijn.

Zie ook:

Kaart van Rijkswaterstaat waar gestrooid wordt