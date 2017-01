Voor Rheden is het nu ook echt 2017

Foto: Omroep Gelderland

RHEDEN - Het heeft een paar uur langer geduurd dan voor de rest van Gelderland, maar aan de Arnhemsestraatweg in Rheden is het nu ook echt 2017. Daarvoor was wel een kleine verbouwing nodig

Bart Matser is namelijk het dak opgegaan. Dat doet hij om zijn dakpannen te verleggen. Tot vanmorgen zag zijn dak er namelijk zo uit. Dat is inmiddels gewijzigd in de actuele situatie. Gelukkig lag er geen sneeuw, want dan kan de wijziging van het jaartal zomaar een maand langer duren. Koud kunstje Rhedenaar Matser heeft de traditie ruim 16 jaar geleden ingevoerd. Toen had hij een voetbalveld op zijn dak aangebracht met de tekst "EK 2000". Het veld verdween, net als de letters E K. Het jaartal wordt sindsdien ieder jaar aangepast op nieuwjaarsdag. Begin vorig jaar een fluitje van een koud kunstje, want er hoefde maar één pan verwisseld worden. Volgend jaar wordt het ietsje meer werk, van 2017 naar 2018. Er moeten dan toch gauw 8 dakpannen vervangen of verlegd worden.