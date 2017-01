Meisje (12) springt boven op straatrover

APELDOORN - Een meisje van 12 uit Apeldoorn is in de nieuwjaarsnacht op een straatrover gesprongen. De man wilde haar moeder beroven.

De 46-jarige Apeldoornse fietste rond 2.30 uur met haar dochter op de Laan van Erica in Apeldoorn.

Ze werden ingehaald door een man met een pistool of iets wat daar op leek. Hij richtte het wapen op hen en trok aan de tas van de vrouw.

De vrouw en de dader kwamen ten val. Daarop sprong de dochter op de man.

Toen deze weer dreigende woorden sprak, liet de moeder de tas los en ging de dader ervandoor.

Passanten in een auto ontfermden zich over de slachtoffers. De moeder moest in het ziekenhuis aan verwondingen aan haar hand worden geholpen.

De politie zoekt getuigen.