Supermarkt Lent zondag niet open, denkt na over noodlocatie

NIJMEGEN - De supermarkt in Lent bij Nijmegen, waar oudjaarsavond brand uitbrak, gaat zondag niet open. Dat werd vanmorgen duidelijk.

Medewerkers van supermarkt Jan Linders mogen de winkel van de politie het pand nog niet binnen gaan. Wel is duidelijk, dat een groot deel van de producten als verloren moet worden beschouwd. Er is geen elektriciteit in de hoek waar de brand woedde. Daardoor is de koeling uitgevallen.

De eigenaar van de supermarkt en verzekeringsexperts overleggen hoe het verder moet. In elk geval wordt nagedacht over een noodlocatie. Die is nodig omdat Jan Linders een groot deel van Lent bedient.