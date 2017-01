Wijkagent: 'Bedankt voor je nitraatbom'

BARNEVELD - Wijkagent Roy Poortman in Barneveld hield er dove oren aan over. Tijdens zijn surveillance in de nacht van oud op nieuw kreeg hij en zijn collega vanuit een groep een nitraatbom naar zich gegooid.

Dat vertelt hij vanmorgen op Facebook. 'Helaas kon ik je door de mist niet zien en persoonlijk bedanken dat mijn gehoor weg was', zo schrijft hij. Even later was de brandweer elders in Barneveld bezig. Ook daar dook de groep op en gooide met een nitraatbom naar de brandweermensen en Poortman en zijn collega. 'Helaas kon ik je weer niet zien door de mist, maar had ik je willen bedanken omdat de brandweermannen zich er zo fijn en prettig onder voelden'. Schouderklopje Wijkagent Roy Poortman hoopt dat de dader zijn relaas leest. 'Mocht je hiervoor alsnog persoonlijk een schouderklopje willen hebben, roep mij dan de volgende keer als ik in de wijk ben''. Overigens wenst hij de de dader wel een 'fijn' 2017.