Tientallen botbreuken tijdens jaarwisseling, aantal slachtoffers vuurwerk valt mee

NIJMEGEN - Ziekenhuizen in Gelderland hebben een relatief rustige jaarwisseling gehad. In de Achterhoek viel het grote aantal slachtoffers door de gladheid op: 45 mensen liepen botbreuken op. Ook in Arnhem waren enkele tientallen mensen met gebroken ledematen.

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk (SKB) meldt opvallend veel slachtoffers met botbreuken. 'Er zijn een stuk of twintig mensen tijdens de jaarwisseling op straat onderuitgegaan door de gladheid', zegt Margreet de Pree van SKB. Ze spreekt van pols-, been-, heup- en schouderbreuken en een enkel slachtoffer met een hersenschudding. 'De eerste patiënt meldde zich al om 10.00 op oudejaarsdag.'

25 mensen met botbreuken lieten zich ook behandelen in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Twee patiënten kwamen er met vuurwerkletsel. De eerstehulparts van Rijnstate in Arnhem heeft met haar team 18 mensen moeten helpen die waren gevallen op oudejaarsdag en 3 met licht vuurwerkletsel.

Maar 1 vuurwerkslachtoffer bij Radboudumc

In het Radboudumc in Nijmegen meldde zich slechts één vuurwerkslachtoffer. Volgens een woordvoerster viel het letsel mee. De man raakte lichtgewond toen hij vuurwerk afstak.

In de Gelre Ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen meldden zich in totaal 12 vuurwerkslachtoffers, 9 in Apeldoorn en 3 in Zutphen. Eén patiënt werd behandeld voor matig oogletsel in Zutphen. Hij werd getroffen door vuurwerk, terwijl hij ernaar stond te kijken. Hij is inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Twee anderen hadden hand- en/of aangezichtsletsel. Ook zij konden na behandeling weer naar huis.

In Apeldoorn ging het voornamelijk om gevallen van eigen-schuld-dikke-bult. Ook hun letsels (hand, oog, gezicht) waren niet van dien aard, dat ze voorlopig in het ziekenhuis moeten blijven.

Gelderse Vallei en Rivierenland

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede kreeg vier slachtoffers door vuurwerk te verwerken. Eén van hen raakte ernstig gewond door carbidschieten. De andere drie slachtoffers klaagden over gezicht-, hand- en oogletsel, kneuzingen en brandwonden aan nek en rug. Ook bij de Edese huisartsenpost meldde zich een aantal mensen met lichtere verwondingen door vuurwerk.

De teller bleef steken op drie slachtoffers in Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Volgens SEH-verpleegkundige Arda van Tuijl hadden twee van hen oogletsel en de derde een brandwond.