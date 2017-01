65 branden in Gelderland-Midden; geen enkele auto in de fik in Ede

EDE - Ede kan opgelucht ademhalen. Er ging in de nieuwjaarsnacht geen enkele auto in vlammen op.

Woordvoerder van de brandweer in Gelderland-Midden Allard Schimmel zegt: 'Voor ons als hulpdiensten is het een rustige jaarwisseling geweest. In de regio (Nijkerk tot Rijnwaarden, red.) heb ik in de avond en nacht 65 buitenbranden geteld.'

In Ede/Wageningen waren wel 11 buitenbranden. Schimmel: 'In zulke gevallen heb je het vooral over rommel op straat en in afvalcontainers.'

Vorig jaar was het nog onrustig in de wijk Veldhuizen in Ede. Daar werd onder meer een steen naar een politiewagen gegooid. In de auto zat toevallig burgemeester Cees van der Knaap; het leverde vijf jongeren voor deze jaarwisseling een gebiedsverbod op.

Feest en voetbal in Veldhuizen

Tijdens de jaarwisseling hadden de gezamenlijke Marokkaanse organisaties (Samenstede) voor de jeugd in de wijken Veldhuizen en Ede-Zuid een groot voetbaltoernooi georganiseerd. Na afloop was er voor de jongeren een feest.

In Garderen en Wekerom moest de brandweer in actie komen bij twee woningbranden. Een brandend pand in Barneveld stond leeg.

In Zevenaar en Rheden moest de brandweer 2, respectievelijk 3 keer in actie komen. In Arnhem 11 keer.