Van oud naar nieuw: hoe druk was uw wijkagent?

ARNHEM - Was het rustig in uw buurt of reden hulpdiensten af en aan? Omroep Gelderland selecteerde berichten van de hulpdiensten, politieagenten en een enkele burgemeester.

Veiligheidscoördinator van de gemeente Arnhem Arndt Stroink spreekt van een redelijk rustige nacht. 'Jammer genoeg veel woninginbraken en onrust in de late uurtjes op de Korenmarkt. Door goed optreden van de politie is onrust op de Korenmarkt voorkomen. Onruststokers zijn weggestuurd naar huis.'

Wijkagent Sarah van de politie Veluwe-Noord meldt een relatief drukke dienst te hebben gehad: 'Op enkele incidenten na is de jaarwisseling prima verlopen', meldt ze. Ze heeft het over Doornspijk, Elburg en 't Harde.

Portier bedreigd in Harderwijk

Haar collega in Harderwijk Willeke Bos had het vooral gezellig. 'En zo hoort het ook', twittert Bos. Alex Braakenburg, ook in Harderwijk, schreef zijn eerste arrestatie van 2017 om 4.00 uur bij: 'Iemand bedreigde een portier. Oorzaak te veel bier. Happy new Year, not.'

Aan de Winterswijkseweg in Vragender moest de brandweer aan de bak. Niet voor een brand, maar een koe. Het dier was in een put gevallen.

Erwin van Dalen, wijkagent in Vuren en Herwijnen, was met meerdere collega's onderweg naar een ruzie. Maar ze kwamen te laat:

Ria Bernardus had dienst in de gemeente Overbetuwe. Ze ging naar Heteren waar een voordeur werd vernield. Enkele kilometers verderop, in Driel, was brand uitgebroken in een bushokje.

Politiehond speurt inbreker op

De politiehond die in Rhenoy werd ingezet om een inbreker in de kraag te 'happen', begint het nieuwe jaar met een nieuw bot met rode strik. Dankzij de hond werd een verdachte ingerekend. De viervoeter vond de inbreker in de struiken.

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Oldebroek ging laat naar bed:

Maar hij moest ook naar een schuurbrand in Oldebroek. 'Even langs geweest. Vervelend begin van het nieuwe jaar', aldus Hoogendoorn. 'Mensen waren er gelukkig nuchter onder.'

In het centrum van Nijmegen woedde kort na de jaarwisseling brand in een pand in de Broerstraat. Op de derde verdieping was een feestje aan de gang. Volgens de brandweer was er mogelijk een vuurpijl op het dak terecht gekomen. Daardoor ontstond er een brandje.