Gesink en Bouwman openen wielerseizoen in Australië

ADELAIDE - Robert Gesink en Koen Bouwman reizen deze week af naar Australië voor de opening van het wielerseizoen.

De beide Achterhoekers doen mee aan de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Race. De 30-jarige Varssevelder Gesink deed in 2014 ook al mee aan de Tour Down Under en eindigde toen als zesde.

Koen Bouwman (foto) uit Ulft debuteert in deze wedstrijd. De Cadel Evans Race is voor beiden nieuw. De koers, die op 29 januari plaats vindt, staat pas sinds kort op de wielerkalender.

Annemiek van Vleuten uit Wageningen doet mee aan de Tour Down Under voor vrouwen. De 34-jarige Wageningse is al twee maanden in Australië en Nieuw-Zeeland. Ze nam al deel aan diverse wedstrijden en boekte vijf overwinningen, onder meer op de mountainbike. Voor Van Vleuten wordt het de eerste Tour Down Under. Die etappewedstrijd werd al wel een keer gewonnen door een Gelderse wielrenster. De inmiddels gestopte Loes Gunnewijk uit Rekken was in 2014 de beste.