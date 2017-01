Vijf beloftenspelers mee op trainingskamp Vitesse

ARNHEM - Vitesse vertrekt maandagmiddag met 25 selectiespelers naar het trainingskamp in Spanje. Bij die selectie zitten ook vijf spelers uit het beloftenelftal.

Het gaat om doelmannen Jeroen Houwen en Wouter Dronkers, verdediger Lassana Faye, middenvelder Julian Calor en aanvaller Kai Koreniuk.

Houwen en Faye worden al regelmatig bij het eerste elftal betrokken, maar voor Dronkers, Koreniuk en Calor is het een trip om zichzelf eens goed op de kaart te zetten.

Afwezigen

Bij de Arnhemmers ontbreken ook een aantal spelers in de selectie. Zo gaat Abiola Dauda niet mee, hij mag zich focussen op een mogelijk vertrek. Ook Marvelous Nakamba is er niet bij. Hij meldt zich bij de nationale selectie van Zimbabwe dat vanaf 14 januari strijdt om de Africa Cup. In het slechtste geval voor Vitesse (een finale voor Zimbabwe), komt Nakamba pas na 5 februari terug.

Ook Thomas Oude Kotte blijft, vanwege een persoonlijk ontwikkelingsplan, in Nederland achter. Hij zal bij de beloften meetrainen.

Mogelijk sluit later deze week nog Alexander Büttner aan bij Vitesse. De Doetinchemse back heeft inmiddels een contractaanbod ontvangen van de Arnhemse club.

Een oefenduel

Vitesse is van 2 tot en met 7 januari op trainingskamp in Orihuela Costa, vlakbij Alicante. Op vrijdag 6 januari wordt er om 18.00 uur een oefenwedstrijd gespeeld tegen Cambuur. Omroep Gelderland is er de hele week bij. U zult via internet, radio en televisie op de hoogte worden gehouden van al het Vitesse-nieuws uit Spanje.

Selectie Vitesse in Spanje:

Eloy Room, Michael Tørnes, Jeroen Houwen, Wouter Dronkers, Maikel van der Werff, Kelvin Leerdam, Arnold Kruiswijk, Milot Rashica, Kosuke Ota, Yuning Zhang, Adnane Tighadouini, Nathan, Ricky van Wolfswinkel, Mitchell van Bergen, Matt Miazga, Mo Osman, Sheran Yeini, Navarone Foor, Julian Lelieveld, Arshak Koryan, Lewis Baker, Guram Kashia, Lassana Faye, Julian Calor, Kai Koreniuk.