Dauda blijft thuis en mag van Vitesse uitkijken naar andere club

ARNHEM - Vitesse-aanvaller Abiola Dauda reist niet met de selectie af naar Spanje om zich voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. De spits mag namelijk vertrekken bij de Arnhemmers.

'Dauda krijgt de ruimte om zich te focussen op een mogelijke overstap', zo meldt de woordvoerder van de Arnhemse club. Dauda is dit jaar de derde spits bij Vitesse. Hij moet Ricky van Wolfswinkel en de Chinese aanvaller Yuning Zhang voor zich dulden.

Dauda werd in 2014 naar Vitesse gehaald voor een half miljoen euro. De spits maakte indruk in zijn eerste wedstrijd door meteen een hattrick te maken tegen Excelsior. Daarna viel zijn productie tegen. De Nigeriaanse Zweed werd vorig jaar verhuurd aan Heart of Midlothion en speelde dit jaar zelfs voor Jong Vitesse. Daar scoorde hij wel veel, maar dat leverde hem geen plek op in het eerste elftal.