Wat verandert er voor u in 2017?

ARNHEM - We hebben 2016 achter ons gelaten en zijn weer begonnen aan een nieuw jaar. Een jaar waarin weer een aantal dingen veranderen voor u. Benieuwd wat? We sommen enkele veranderingen voor u op.

Zo moeten we vanaf vandaag allemaal weer iets langer werken. De AOW-leeftijd gaat namelijk weer met drie maanden omhoog naar 65 jaar en 9 maanden. U betaalt dus nu ook negen maanden langer AOW-premies en u ontvangt ook pas negen maanden later uw 1e AOW-uitkering.

Huis kopen?

Daarnaast wordt het ook wat moeilijker om een eigen huis te kopen. U zal dieper in de eigen buidel moeten tasten dan in 2016, want het maximale leenbedrag gaat van 102 procent naar 101 procent van de marktwaarde van het huis.

Snelle fietsen worden nu gezien als bromfietsen

Vanaf vandaag worden de speed-pedelecs (hele snelle elektrische fietsen) gezien als bromfietsen. Tot op heden werden de fietsen gezien als snorfietsen. Daardoor mogen de fietsen buiten de bebouwde kom maximaal 45 kilometer per uur en binnen de bebouwde kom maximaal 30 kilometer per uur. Is er geen bromfietspad, dan rijden de speed-pedelecs op de rijbaan.



Foto: ANP

Ga je dus harder dan 25 kilometer per uur? Dan moet je vanaf nu ook een helm dragen op de fiets.

Gemeente kiest wanneer licht brandt

Liander gaat dit jaar beginnen met het zogeheten Flex Openbare Verlichting. Dat betekent dat gemeenten zelf hun openbare verlichting kunnen schakelen. Daardoor kunnen gemeenten onder andere energie besparen en de sociale- en verkeersveiligheid verbeteren. Dat komt doordat ze elke plek op elk moment kunnen verlichten. Daarnaast kunnen storingen in de lantaarnpalen sneller worden opgelost, zegt Liander. Het systeem zal namelijk meteen storingen melden.