NIJMEGEN - De bewoners van de appartementen boven supermarkt Jan Linders aan de Frankrijkstraat in Lent bij Nijmegen zijn enorm geschrokken van de brand op oudejaarsavond. Een bewoonster zegt dat mensen overstuur waren: 'Ja dat was paniek.'

De brand begon in een auto en sloeg over naar de supermarkt. Er kwam veel rook vrij en daarom moesten de bewoners van de appartementen boven de supermarkt naar buiten.

'De bel ging wel tien tot twintig keer'

Op straat stonden bewoners te kijken naar de bluswerkzaamheden. 'Ik woon op de tweede verdieping. Toen ging de bel, nou wel tien tot twintig keer. Ik dacht wat is er aan de hand. Toen ging ik kijken was er ontzettend veel paniek in het trappenhuis met mensen die overstuur waren. Iedereen riep: je moet eruit. Mijn zoon was hier met zijn hond. Dus we zijn snel naar buiten gegaan. Ik had even het gevoel dat ik een film zat', vertelt een bewoonster.

Ook op een andere bewoner maakt de brand veel indruk. 'Ik schrok. Dit is heftig', vertelt hij terwijl er harde knallen van vuurwerk op straat te horen zijn. 'Dit is oorlog, dit is geen feest.'

'Kinderen onder de arm en wegwezen'

Een andere moest in allerijl met zijn kleinkinderen naar buiten. 'Dat je zo binnen zit en in één keer wordt er gezegd dat je eruit moet. Kinderen liggen net op bed. Hup onder de arm en wegwezen.'

Kort voor middernacht mochten de meeste bewoners weer terug naar hun woning. Vier appartementen zijn onbewoonbaar. Voor de bewoners van deze woningen is opvang geregeld.