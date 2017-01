Opnieuw autobrand in Terweijde in Culemborg

Foto: Bart Meesters

CULEMBORG - In de wijk Terweijde in Culemborg is tijdens de jaarwisseling opnieuw een auto in vlammen opgegaan. De brand is waarschijnlijk aangestoken.

De auto stond in de Colijnstraat en raakte flink beschadigd. Culemborg wordt de laatste tijd vaker opgeschrikt door autobranden. Eerder deze week vlogen in één nacht zes auto's in brand. Dat gebeurde na een grote brand in een voormalig zwembad dat komend jaar verbouwd zou worden tot moskee. Of de autobranden die daar op volgden met elkaar te maken hebben, wordt onderzocht. Moslimjongeren hadden aangekondigd te surveilleren in de wijk, maar desondanks ging het tijdens de jaarwisseling toch weer mis. In de voorbije maanden gingen nog veel meer auto's in Culemborg in vlammen op.