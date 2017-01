ME busje zet auto op Keizer Karelplein Nijmegen aan de kant

NIJMEGEN - Een ME-busje heeft in de nieuwsjaarnacht een personenauto aan de kant gezet in Nijmegen. Dat gebeurde op het Keizer Karelplein.

De politie kreeg eerder die nacht een melding, dat een auto rondjes reed over het plein. Ook werd gemeld, dat de auto vermoedelijk eerder een ongeluk had gehad en was doorgereden. De auto had schade aan de voorzijde.

Daarop werd de auto klemgereden. In de auto werd drugs aangetroffen en de verdachte bestuurder, vermoedelijk onder invloed, is aangehouden.