ME busje botst op auto op Keizer Karelplein Nijmegen

NIJMEGEN - Een ME-busje is in de nacht van zaterdag op zondag op een personenauto gebotst in Nijmegen. Het ging mis op het Keizer Karelplein.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Beide voertuigen hebben in ieder geval flinke schade opgelopen.