Brand in het centrum van Nijmegen

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - In het centrum van Nijmegen woedde kort na de jaarwisseling brand in een pand in de Broerstraat. Op de derde verdieping was een feestje aan de gang.

Volgens de brandweer was er mogelijk een vuurpijl op het dak terecht gekomen. Daardoor ontstond er een brandje. De brandweer rukte massaal uit, omdat het pand in het centrum staat met veel gebouwen. Het vuur werd door de brandweer snel geblust. De brandweer controleerde de huizen en vertrok weer.