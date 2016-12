Hoofdprijs Oudejaarstrekking valt in Gelderland

Foto: ANP

ARNHEM - Onze provincie is een miljonair rijker. De hoofdprijs van de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij is gevallen in Gelderland. De winnaar krijgt 15 miljoen euro bijgeschreven.

De winnaar heeft een half lot en krijgt dus ook de helft van de hoofdprijs van 30 miljoen. De andere helft is in Zeeland gevallen. Wie het geld heeft gewonnen, blijft geheim. De Staatsloterij maakt de identiteit van winnaars nooit bekend.