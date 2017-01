Jaarwisseling: zo vierde Gelderland oud en nieuw

ARNHEM - Gelderland vierde een gezellige jaarwisseling. Wij wensen u het beste voor het komende jaar. Hieronder leest u hoe Gelderland het nieuwe jaar in ging.

03.35 uur: Gelderland ligt voor het grootste deel al op een oor. We sluiten het liveblog.

03.30 uur: In Rhenoy is vannacht ingebroken aan De Brink. Twee personen werden op heterdaad betrapt, maar er werd er maar één gepakt. De ander houdt zich vermoedelijk nog op in de omgeving. Het zou gaan om iemand met blond haar, een blauwe jas en een lichte broek.

03.20 uur: Ook in Elburg is het rustig.

03.10 uur: In Harderwijk heeft de politie het nog niet heel erg druk.

03.00 uur: 'Hoogstaand' vuurwerk.

02.40 uur: In de wijk Terweijde in Culemborg is een auto in de brand gevlogen. De brand is waarschijnlijk aangestoken, dat ondanks de controles die de politie uitvoert in de buurt.



Foto: Bart Meesters

02.30 uur: Benieuwd hoe het er in Tiel aan toeging vanavond? Kijk dan hier!

02.20 uur: Op de kruising van de Oranjesingel en de Prins Bernhardlaan in Nijmegen zijn twee personenauto's op elkaar gebotst. Daarbij is één persoon gewond geraakt.



Foto: Waldie Rutten

02.12 uur: In Waardenburg, waar het de afgelopen dagen onrustig was, is het vanavond uitgestorven. Gisteren werden op vier plekken nog autobanden in de brand gestoken.

02.10 uur: Ook wat schade in Driel en Heteren.

02.06 uur: Ongelukje op het Keizer Karelplein in Nijmegen. Een ME bus ramt een personenauto. De auto en politiebus hebben allebei behoorlijke schade.

1.59 uur: Hoe lief!

01.49 uur: Nog één keer dan.. pas op!

01.40 uur: In Zelhem gaat het feestje nog gewoon even door.

01.30 uur: Ondertussen lijkt de brand in het centrum van Nijmegen mee te vallen.

01.25 uur: In Culemborg is het feestje ondertussen nog niet echt op gang gekomen...

01.22 uur: In Gelderland is de mist extreem dicht. Pas op als u de weg op gaat. Het zicht is enorm slecht.

01.18 uur: In Elst gaat het vuurwerk ook mooi de lucht in.

01.13 uur: Midden in het centrum van Nijmegen heeft een brand gewoed. Er is nog veel onduidelijk, maar de brandweer meldt dit alvast.

Later meer.

01.10 uur: Alsof hij erop gewacht heeft. Precies toen het nieuwe jaar begon, kwam baby Gevaney ter wereld in het Radboudumc in Nijmegen: 1 januari om 0.00 uur.

01.00 uur: Uw nachtploeg wenst u ook een mooi 2017.

00.46 uur: Paul Elstak en Wolter Kroes gaan hier straks voor een goed feestje zorgen. Het is nu nog wat rustig..

00.39 uur: Ben jij al aan het dromen?

00.34 uur: Zo...wat een plaatje. De skyline van Nijmegen is prachtig.



Foto: Jordi Deckert

00.30 uur: Aan Castricumhof in Arnhem is vanavond een auto in de brand gevlogen. Vermoedelijk gaat het om vuurwerk, want dat lag ook in de auto, zo melden omstanders.



Foto: Roland Heitink

00.25 uur: Waar de meeste Gelderlanders massaal vuurwerk de lucht in sturen, is het niet overal te zien...

00.18 uur: Voor één iemand in Gelderland is 2017 wel heel goed begonnen. Er is namelijk iemand die met een half staatslot de hoofdprijs heeft gewonnen in de loterij. Daarmee is er 15 miljoen euro gewonnen!

00.13 uur: Stuur gerust uw foto gerust naar omroep@gld.nl. Want het is bij u waarschijnlijk net zo gezellig als in Oosterbeek (zie foto).

00.10 uur: En zo ging de jaarwisseling in Winterswijk:

00.05 uur: Ook vanuit de Gelderse betaald voetbalclubs een goed 2017.

00.00 uur: HAPPY NEW YEAR ALLEMAAL! Omroep Gelderland wenst u een mooi 2017.

23.50 uur: Proost Winterswijk!

23.48 uur: In Winterswijk wordt langzamerhand al afgeteld..

23.40 uur: Voor volleybalster Lonneke Sloetjes uit Varsseveld is het al 2017.

23.35 uur: Wie nog snel de weg op wil om op tijd ergens te zijn, pas op!

23.30 uur: Wij zijn niet de enige met een nachtdienst. Een goed oud en nieuw allemaal!

23.25 uur: Heeft u al nieuwe doelen gesteld voor het komende jaar?





23.20 uur: Anderen maken zich met een goede fles champagne op voor de jaarwisseling. 'Klaar om 2016 af te sluiten en 2017 goed te starten', aldus Jelle Egging uit Arnhem.

23.15 uur: Voor een aantal Gelderlanders is 2016 niet goed geëindigd. In Lent vloog een auto vlakbij een supermarkt in de brand. Daardoor moest er ook een flat ontruimd worden. Meer weten?