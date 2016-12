(video) Brand bij supermarkt Lent, flat ontruimd

Foto: Jordi Deckert

NIJMEGEN - Bewoners van appartementen boven supermarkt Jan Linders aan de Frankrijkstraat in Lent zijn oudejaarsavond geëvacueerd, nadat er buiten brand was uitgebroken. Er kwam heel veel rook vrij. De brand is onder controle.

Het lijkt er volgens de brandweer op dat iedereen in veiligheid is gebracht. Het gaat onder anderen om verstandelijk beperkten. Ze worden in de omgeving opgevangen. Ambulancepersoneel heeft een bewoner nagekeken die erg was geschrokken. Een agent heeft rook ingeademd. Brand begon in auto Volgens de brandweer begon de brand in een auto die voor de supermarkt stond. Er zouden twee jongens zijn aangehouden. De brandweer kan dat niet bevestigen. 'Blijf uit de rook' De brand trekt veel bekijks. De brandweer roept mensen op uit de rook te blijven en de hulpdiensten de ruimte te geven.