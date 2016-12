Vier appartementen onbewoonbaar na brand bij supermarkt in Lent

Foto: Jordi Deckert

NIJMEGEN - Bewoners van appartementen boven supermarkt Jan Linders aan de Frankrijkstraat in Lent bij Nijmegen zijn oudejaarsavond geëvacueerd, nadat er buiten brand was uitgebroken. Er kwam heel veel rook vrij. De brand was rond 21.00 uur onder controle.

Volgens de brandweer is iedereen in veiligheid gebracht. Het gaat onder anderen om verstandelijk beperkten. Bewoners werden opgevangen in ontmoetingscentrum De Ster. Burgemeester Bruls kwam ze een hart onder de riem steken. Vier huizen onbewoonbaar Ambulancepersoneel heeft een bewoner nagekeken die erg was geschrokken. Een agent heeft rook ingeademd. De meeste bewoners mochten kort voor middernacht weer naar huis. Vier huizen zijn onbewoonbaar. Voor deze mensen wordt opvang geregeld. Brand begon in auto Volgens de brandweer begon de brand in een auto die voor de supermarkt stond. Vermoedelijk is vuurwerk de oorzaak van de brand. Er waren geruchten dat er twee jongens waren aangehouden, maar dat blijkt niet het geval te zijn. De politie doet onderzoek en vraagt mensen die iets verdachts hebben gezien zich te melden via 0900-8844. De brand trok veel bekijks. De brandweer riep mensen op uit de rook te blijven en de hulpdiensten de ruimte te geven.