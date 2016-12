Eeuwenoude 'Mariaboom' in brand door vuurwerk

Foto: Flickr Foto: beeld uit video

WAPENVELD - De 'Mariaboom' in het Kloosterbos in Wapenveld heeft in brand gestaan. Dat meldt de brandweer op Twitter. Het is vermoedelijk gebeurd met vuurwerk, de boom raakte volgens de brandweer ernstig beschadigd.