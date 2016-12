Waarschuwing: glad tijdens de jaarwisseling

ARNHEM - Het kan tijdens de jaarwisseling plaatselijk verraderlijk glad zijn, waarschuwt MeteoGroup.

Er valt af en toe wat lichte neerslag, terwijl de temperatuur rond het vriespunt ligt. 'Meestal is het wat motregen, maar af en toe kan het motsneeuw of een vlokje natte sneeuw zijn', zegt weervrouw Britta van Gendt. 'Er staat nog wel aardig wat wind vanuit zuidelijke richting, dat maakt de kans op mist komende nacht iets kleiner.'

Bewolkte nieuwjaarsdag

Nieuwjaarsdag is het bewolkt. Op de meeste plaatsen is het droog. Er kan een drupje motregen of een vlokje motsneeuw vallen. Aan het einde van de middag of in het begin van de avond trekt er vanuit het zuidwesten een wat actievere regenzone over de provincie. Daar kan ook wat motsneeuw bij zitten. Het wordt 2 à 3 graden. De wind komt het zuiden of zuidwesten.

Na het weekeinde wordt het wat zonniger, zegt MeteoGroup.