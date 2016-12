Kerststukje vat vlam; man uit brandende woning gehaald

DOETINCHEM - In een appartement aan de Gasthuisstraat in Doetinchem heeft oudejaarsdag brand gewoed. De bewoner is door de brandweer met een hoogwerker naar buiten gehaald.

De brand ontstond volgens de veiligheidsregio door een brandende kaars in een kerststukje.