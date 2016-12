Brandweer binnen één minuut bij slaapkamerbrand in Arnhem

Foto: Patrick Apenhorst / Persbureau Heitink

ARNHEM - In een woning aan de Eerselstraat in Arnhem is op oudejaarsdag brand uitgebroken in een woning. De brandweer was iets meer dan honderd meter verder vanwege een buitenbrandje.

De brandweermannen bedachten zich natuurlijk geen moment en waren binnen een minuut ter plaatse. De brand was snel geblust. Er is één persoon nagekeken en behandeld door het ambulancepersoneel.