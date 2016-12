Oostenrijk wil samenwerken met buurlanden Duitsland om snelwegtol

ZEVENAAR - Geen tol betalen in Duitsland, dat wil Oostenrijk. Het land probeert samen met andere buurlanden van Duitsland een front te vormen tegen de tolplannen.

Mensen die regelmatig bij onze oosterburen komen, zoals bewoners van de Gelderse grensstreek, zullen het merken als het tolpan straks gerealiseerd is. Voor een bezoek aan de Duitse snelwegen moet dan online een vignet zijn betaald.

De Oostenrijkse minister van Verkeer wil begin van het nieuwe jaar een overleg in Brussel houden om daar een gemeenschappelijk plan tegen de tolheffing op te stellen.

Onacceptabel en in strijd met regels

Hij uitte in een brief aan de EU-commissaris van Verkeer Violeta Bulc zijn onbegrip over het akkoord dat de Europese Commissie begin december met Duitsland sloot over de tol. Oostenrijk vindt het compromis onacceptabel en in strijd met de EU-regels.

Buitenlandse automobilisten worden benadeeld, omdat alleen Duitsers via de wegenbelasting compensatie krijgen, zegt de Oostenrijkse minister. Nederland liet eerder al weten naar de Europese rechter te stappen.