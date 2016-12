Marco van Ginkel keert terug bij PSV

SCHERPENZEEL - Marco van Ginkel uit Scherpenzeel keert terug bij PSV. De middenvelder wordt net als vorig seizoen gehuurd van Chelsea.

In de zomer wilde PSV de oud-speler van Vitesse al huren, maar hij koos er toen voor om in Londen te blijven en zich zo volledig te focussen op het herstel van een knieblessure.

Van Ginkel is volgens PSV nu weer topfit. De Eindhovenaren hebben een moeilijk jaar, ze zijn uitgeschakeld in de beker en in Europa. In de competitie is de achterstand op Feyenoord acht punten.