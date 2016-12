Politiehond vindt inbreker in dekenkist

Niet de bewuste boekenkist, maar wel een beroemde. Foto: Commons Wikimedia

ZUTPHEN - Je verstoppen voor een politiehond is een lastige klus, dat ondervond een inbreker in Zutphen. De 32-jarige inwoner van dezelfde plaats pleegde een inbraak in een evangelische kerk.

De politie werd gealarmeerd en zag dat er in de kerk dingen waren opengebroken. De hond werd ingezet en na even snuffelen werd de inbreker gevonden. Hij zat verstopt in een dekenkist. De man is aangehouden en zit in de cel.