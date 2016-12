(VIDEO) Carbidschieten met een silo: megaklappen in Nijkerkerveen

ARNHEM - Een team van carbidpro's liet deze zaterdagmiddag op grootse wijze van zich horen, Nijkerkerveen. Daar werden 'supermelkbussen' vol carbid en een carbidsilo ontstoken.

Ook werd een carbidcarrousel tot ontploffing gebracht. De carbidshow begon om 10.00 uur in de morgen en was tot in de wijde omtrek te horen. Luide knallen trilden over de uitgestrekte weilanden.

Foto en beeld: GinoPress