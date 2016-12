'Ik moest via Omroep Gelderland horen dat er iets aan de hand was': burgemeester Heumen heeft forse kritiek

GRAVE - Burgemeester Paul Mengde van de gemeente Heumen vindt dat hij veel te laat geïnformeerd is over de dreigende situatie bij de brug tussen Nederasselt en Grave. 'Ik moest via Omroep Gelderland horen dat er iets aan de hand was.'

Donderdagavond ramde een schip met het gevaarlijke benzeen de stuw bij Grave. Via een appje van Omroep Gelderland werd de burgemeester gealarmeerd. 'Ik ben meteen naar de plek van het ongeluk gegaan en heb mij daar laten informeren, maar het viel mij op dat er lang onduidelijk was wie de leiding had, Brabant of Gelderland.' Pas drie en half uur later werd Paul Mengde officieel geïnformeerd.

Burgemeester Mengde van Heumen heeft forse kritiek op de informatievoorziening en communicatie door de twee regionaal operationele teams van Gelderland en Brabant, die zich bezighielden met het ongeluk op de Maas. Het schip had chemische lading aan boord, en er was even sprake van dat de lading lekte. Dat had een erg gevaarlijk situatie kunnen opleveren.

Ramen en deuren dicht

De burgemeester was ook zeer verbaasd dat in het Brabantse Grave bewoners werd geadviseerd deuren en ramen dicht te houden, terwijl hij op dat moment als burgemeester van Heumen nog van niks af wist. Want Heumen ligt net zover van de plek van het ongeluk als Grave.

Al snel werd duidelijk dat er geen gevaar was door het benzeen. Volgens de burgemeester had het ook anders kunnen gaan en dan moet de communicatie vlekkeloos verlopen. Mengde heeft vrijdag al contact gehad met de verantwoordelijken in beide provincies. Hij hoopt dat er snel betere afspraken gemaakt worden bij calamiteiten waar twee regio's bij betrokken zijn.