Ernstig gewonde bij steekpartij in Rheden

RHEDEN - De politie onderzoekt een steekpartij die plaatsvond bij een woning aan de Arnhemseweg in Rheden. Een persoon raakte ernstig gewond. Hij is in 'zorgwekkende toestand' naar het ziekenhuis gebracht.

Een trauma-arts en een ambulance gingen op de melding af, die even voor 11.30 uur kwam. De dader was eerst spoorloos. Na een zoektocht in de omgeving werd later een man aan getroffen die waarschijnlijk de verdachte is.

Hij werd aangehouden in het centrum van Rheden en zit vast. De politie doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is; de aanleiding voor de steekpartij is op dit moment onduidelijk.